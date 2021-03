Tal nije coronabesmettingen wer boppe trochsneed

It RIVM meldt freed 255 nije coronabesmettingen yn Fryslân. Dat binne der 46 minder as tongersdei, doe waarden 301 nije besmettingen meld. Dat wie foar it earst sûnt 14 maart dat it deisifer boppe de 300 kaam. De ôfrûne wike binne der gemiddeld alle dagen 239 nije besmettingen by kaam.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):