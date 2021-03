Waadfûns set yn op kulinêr toerisme, Koarnwertersân en fersiltingsûndersyk

Yn Koarnwertersân giet it om it projekt 'Beleef Kornwerderzand'. Dat is ûnderdiel fan de ferbouwing fan de slûs. It doel is om dêr bettere foarsjenningen te meitsjen foar toeristen. It giet dan om oanlisstegers en útsjochpunten.

Fersilting

Yn it Lauwersmargebiet wurdt ûndersocht wat de ynfloed fan de fersilting is. Der wurdt sjoen oft it mooglik is dat der gewaaksen tyld wurde dy't oer sâlt wetter kinne. Ek wurdt sjoen nei it tûker omgean mei swiet wetter troch bygelyks te sjen nei de oanfier. Dit moat dúdlik meitsje wat de ekonomyske ynfloed is op it buorkjen yn gebieten dy't lest hawwe fan fersilting.