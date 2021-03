Rapport: Fentilaasjesysteem Thialf soarget foar wyn yn 'e rêch

Meganyske luchtstroom

De omstannichheden yn Thialf binne al de hiele winter ûnderwerp fan petear. De iisflier is feroare, mar in feroaring yn it luchtsirkulaasjesysteem soe ek foar rappere tiden soargje. Rûnom de baan sitte sa'n 600 luchtroasters efter de boarding om in luchtgerdyn te meitsjen tusken de boarding en de tribune, sa't it publyk gjin ynfloed hat op de wedstriden.

Dy roasters binne yn novimber in kwartslach draaid. Dêrtroch wurdt de lucht út de roasters skean oer de baan blaasd, en dat soe derfoar soargje dat de reedriders hieltyd de wyn mei ha. "Als de luchtstroom gemanipuleerd is, kan ik nooit meer tijden met elkaar gelijken. Dan kan ik de prestaties niet meer in perspectief zien," skreau âld-rider Erben Wennemars yn desimber op syn Instagram.

Wrâldrekôr Van der Poel

Thialf sei yn desimber noch dat it grutte oantal rekôrs neat te krijen hat mei de luchtroasters. Nei ôfrin fan de kwalifikaasjetoernoaien waard doe suggerearre dat Thialf in meganyske luchtstroom op gong brocht hie wêrtroch't reedriders kontinu foar de wyn hiene.

Mar ek by de ynternasjonale toernoaien letter yn it seizoen twivelen meardere riders oer de earlikheid fan de situaasje. It meast opfallend wie de prestaasje fan de Sweed Nils van der Poel by de WK ôfstannen op de 10 kilometer. Hy pakte goud mei in sensasjoneel wrâldrekôr. Nei alle krityk joech de direksje fan Thialf doe de opdracht oan de TU Delft om ûndersyk te dwaan nei de blowers.