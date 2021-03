Nije boaiemfynsten Warns: striidtoaniel by Sytzamastins hieltyd dúdliker

It feteferhaal fan 1494

Archeologen nimme oan dat de striid tusken it Skieringer-pear Jelmer Ottes Sytzama en Ats Bonningha en de Fetkeaper Douwe Geales Galema gie. Galema liet nei 1492 ek in stins bouwe yn Warns, in te ferdigenjen stiennen hûs. Yn de midsiuwen wie der gjin sintraal gesach yn it Fryske gebiet, begoedige haadlingefamyljes fochten dêrom feten út. Sy hiene grûn yn besit en foech yn bestjoer en rjochtspraak.

De stins waard opjûn

Ut wraak foar in besketten telch yn de Galama-famylje belegere Douwe Galama de Sytzamastins yn 1494. In suster fan Ats Bonningha stie der allinne foar, om't Jelmer Sytzama by in omke op besite wie. Nei heftige in striid waard der in akkoart sletten: ferskate finzenen waarden tsjin inoar útruile en yn ruil foar de op de weromreis finzen nommen Jelmer Sytzama moast Bonningha de stins opjaan.

Dêrnei hawwe de Fetkeapers de Sytzamastins oant de grûn ta ôfbrutsen. Dat wurdt befêstige troch it archeologysk ûndersyk: it pún jout oan wêr't it stienen hûs krekt stien hat.