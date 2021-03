DDoS-oanfallen Comenius Ljouwert foarby: twa learlingen ferfeelden harren

De problemen mei it ynternet begûnen ferline wike. 1.500 learlingen en 150 dosinten waarden dêrtroch dupearre. By in DDoS-oanfal wurde der safolle oanfragen nei in ynternetserver dien dat dy de kapasiteit net mear oan kin. Dêrtroch funksjonearret in webside of ynternetserver net mear.

De skoalle hat oanjefte dien en der waard in ûndersyk opset om de oanfallers te finen. De fertochten meie foarearst net op skoalle komme. De kosten fan ynhier fan ict'ers wurde ferhelle.