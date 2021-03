Wykjoersjoch: Opnij mear coronabesmettingen yn Fryslân

Yn trochsneed waarden de ôfrûne wike alle dagen 238 besmettingen meld. Dat sifer lei ferline wike op 230.

Measten yn Súdwest-Fryslân

De measte besmettingen binne dizze wike meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân: it giet om 309 besmettingen. In wike lyn wienen dat der 347. Nei Súdwest-Fryslân folgje Ljouwert mei 222 besmettingen. Dat wiene der in wike lyn noch 265.

Omrekkene nei it tal ynwenners sjitte ek Dantumadiel en De Fryske Marren derboppeút. Yn Dantumadiel waarden 381 besmettingen op 100.000 ynwenners fêststeld, yn De Fryske Marren 361. Ek Noardeast-Fryslân sit noch heech: 358 op 100.000 ynwenners.

Yn Súdwest-Fryslân wiene der per 100.000 ynwenners 343 besmettingen, yn Ljouwert 179.

Mei mear as 250 besmettingen per 100.000 ynwenners is der neffens it RIVM sprake fan 'extreem veel' nije besmettingen. Dan jildt it risikonivo 'zeer ernstig'. As it tal besmettingen yn de wike tusken de 100 en 250 per 100.000 ynwenners leit, is de sitewaasje 'ernstig'.

Boppe de 31.000

Mei de 1.666 positive testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal by 31.402 Friezen it coronafirus fêststeld.