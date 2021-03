Fan De Gordyk nei Den Haag: Romke de Jong op yntroduksje yn de Twadde Keamer

De partij fan De Jong, D66, krijt dizze dagen fuortendaliks in politike krisis foar de fuotten. Kajsa Ollongren moat as ferkenner ophâlde mei de formaasje, no't har notysjes fotografearre binne op it Binnenhôf. Mar De Jong seit dat hy net in soad fan de krisis meikrigen hat.

"Wat je no foaral sjogge is dat der ferskate formaasjes rinne. Je ha de hjoeddeistige fraksje, minsken dy't dwaande binne mei de formaasje en je ha in nije ljochting minsken. Fan dy lêste bin ik ien en ûnderling is der noch net sa folle kontakt. We sitte yn in grutte fleugel en dan krije je net folle mei." Wol seit hy fan de krisis te learen. "Ik bin gelokkich ien dy't digitaal wurket en de iPad kin gewoan út."