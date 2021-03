Drachtster moat jier sel yn foar stekkerij mei whiskyflesse

It ynsidint wie op it Van Knobelsdorffplein yn Drachten. Dêr stie it slachtoffer nachts nei in wedstriid fan SC Hearrenfean mei in pear maten op in taksy te wachtsjen. Se krigen spul mei in groepke oare manlju. Oer en wer foelen klappen, oant ien in flesse stikken sloech en dêrmei úthelle. It slachtoffer rekke slim ferwûne oan it gesicht.

Njonken dat de fertochte in jier de sel yn moat, moat er it slachtoffer mear as 5.000 euro skeafergoeding betelje.