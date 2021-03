LIVE: NNO Peaskekonsert by Omrop Fryslân

Gjin Matthäus-Passion dit jier, mar it Noord Nederlands Orkest spilet wol passend wurk foar Peaske yn it Peaskekonsert. It konsert is freed 26 maart fan 16.00 oere ôf live te folgjen by Omrop Fryslân fia in livestream. Op Wite Tongersdei, 1 april, is de tv-registraasje om 21.00 oere te sjen. By dit Peaskekonsert mei it wurk fan Pergolesi en Haydn liedt dirigint Jos van Veldhoven it NNO en solisten Myriam Arbouz en Jonathan Mayenschein.