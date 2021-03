Fan proffuotballer ta rapper: Bob Schepers nimt klip 'Stilte yn de stêd' op

"Kijk, dit is dus het idee", begjint Bob Schepers syn ferhaal oer de klip. Hy stiet mei Kai Rusticus fan De Prins-H yn de doariepening fan it kafee. Oan de oare kant fan de strjitte filmet in kameraman it tafriel. "Alle kroegeigenaren moeten een stukje zingen en dat komt dan in de clip. De hele clip gaat dan uiteindelijk over alle kroegeigenaren en hoe stil het is. Dat de deur al tijden dicht is."

It hiele idee hat al wat fuotten yn 'e ierde hân. "Een half jaar geleden hadden wij subsidie aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden om een lied te maken over de stad", seit Schepers, wylst Rusticus in stikje playbackt foar de klip.

Net allegear nachtegealtsjes

"We wilden de stilte vangen, want die is toepasselijk in deze tijd", fertelt Schepers. "Je gaat dat proberen uit te denken en uit te werken en toen moesten we er mensen bij betrekken. We kwamen op het idee om alle kroegeigenaren te vragen, want die ervaren de lockdown hard genoeg. Zij playbacken een stuk voor de clip. We zetten het geluid wel uit, want nachtegaaltjes zijn het niet allemaal", laket er.