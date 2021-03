Nederlânske plaknammen yn Noardeast-Fryslân út kombuorden krast

Wannear't de aksje presys útfierd is, is noch net bekend. It pleatslik belang Muntsjesyl is 'not amused'. De plaknammebuorden binne de lêste wiken yn it nijs. De gemeente Noardeast-Fryslân wol de buorden nammentlik ferfange troch allinnich de Fryske plaknamme. It pleatslik belang is it dêr net mei iens.