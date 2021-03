Twa coronagefallen by VC Snits, wedstriid tsjin Regio Zwolle giet net troch

It is foar it earst dit seizoen dat der coronabesmettingen binne by VC Snits. Woansdei gie de wedstriid tsjin Apollo 8 net troch fanwegen ien of mear coronabesmettingen by Sliedrecht Sport, dêr't Apollo 8 ôfrûne snein tsjin spile. Twa wiken lyn koe VC Snits ek al in wedstriid net spylje fanwege in coronabesmetting by in tsjinstanner. Dy wedstriid is letter ynhelle.

Nije wike freed stiet der wer in bekerduel foar VC Snits op it programma, tsjin VCN út Capelle aan den IJssel.