Oername troch Sinezen treft Philips yn Drachten minimaal

Yn Drachten wurkje 2.000 minsken en foar de measten feroaret der neat, want de ôfdieling dy't skearapparaten makket, bliuwt yn hannen fan Philips. Wol giet de ôfdieling ûndersyk en ûntwikkeling foar húshâldlike apparaten oer nei in nij bedriuw. By dy ôfdieling wurkje 200 minsken.

It nije bedriuw docht itselde wurk as no, mar krijt in oare namme. Earder waard op dizze wize ek de lampe-ôfdieling omfoarme ta it bedriuw Signify.