Swierbewapene plysjeminsken sykje nei 'betize man' yn Kollum

De earste melding kaam om 11 oere moarns. Doe is de plysje direkt nei Kollum gien. De plysje tinkt yntusken te witten wa't de persoan is.

Earder op de dei krigen skoallen yn Kollum it advys om bern binnen te hâlden of net komme te litten. In grut part fan it doarp hat de melding krigen om binnen te bliuwen. Yn it doarp geane geruchten dat der in bewapene man troch it doarp rûn.