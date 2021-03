ING: Sluting bankkantoaren hat gjin gefolgen foar Ljouwert

"Het kantoor in Leeuwarden is een zogeheten ING-huis", seit wurdfierder Karin van der Pol fan de ING. "Dat staat model voor hoe wij onze kantoren willen inrichten."

In soad oare kantoaren geane dus wol ticht. Dat giet benammen om kantoaren dêr't no net in soad klanten komme. Der komme by alle ING-kantoaren hieltyd minder minsken, omdat mear en mear minsken online banksaken dogge.

Wurk giet nei oare bedriuwen

ING ferpleatst in grut part fan it wurk nei saneamde ING-servicepunten. Dat binne baly's yn oare gebouwen, lykas biblioteken of boekwinkels. "Daar kunnen we onze klanten blijven helpen", seit Van der Pol.

Alle meiwurkers binne ynformearre oer de feroaring dy't it bedriuw ynset. "We gaan in gesprek met medewerkers om te kijken naar een passend alternatief, hetzij binnen ING, hetzij erbuiten."

Net samar banen ferpleatse

It is net sein dat alle meiwurkers dy't no yn kantoaren wurkje dy't tichtgeane in plak krije by dy servicebaly's. "Dat is aan de ondernemer van die locaties, zoals Bruna of Readshop. Het is vanuit ING lastig om aan te geven of iemand daar terecht kan."