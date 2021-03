Omrop TIP: Keatsers stride om Omropbokaal by Mik ‘m deryn

Nei in penaltykompetysje foar de fuotballers en in kuorbalkompetysje organisearret Omrop Fryslân fan 27 maart ôf in bysûndere kompetysje foar acht haadklassepartoeren út it keatsen. Omrop Fryslân wol mei dy wedstriden sjen litte dat corona net alles stil leit.