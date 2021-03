Riemer van der Velde en Foppe de Haan yn petear mei Roozemond: "Konstruktyf"

Earefoarsitter Riemer van der Velde en Foppe de Haan ha woansdeitemiddei om tafel sitten mei algemien direkteur Cees Roozemond fan SC Hearrenfean. By it petear wiene ek de kommissarissen Egbert van Hes en Henny Groot Kormelink oanwêzich. Oer de ynhâld fan it oerlis woene beide partijen nei ôfrin neat sizze.