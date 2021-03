Keatsferiening Tsjummearum seit haadklassepartij op Himelfeartsdei ôf

"Wy hawwe fjirtich partoeren op it fjild"

It haadbestjoer fan it keatsbûn KNKB hat noch besocht Tsjummearum op oare gedachten te bringen, mar dat is net slagge. Draijer wiist der op dat allinnich al foar de organisaasje fan dizze ôfdielingspartij in hiel protte minsken yn it spier binne. "Sjoch, soe it gean om acht- of tsien partoeren, dan hie it wat oars lein. Mar wy hawwe fjirtich partoeren. Der wurdt keatst op trije fjilden; der binne fyftich karmasters aktyf , goed tweintich blokjerinners en trije skiedsrjochters."

Neffens Draijer sit 'syn' partij te betiid yn it seizoen: "Pas op 20 april witte wy oft der ferromming yn sit. It wie in leadswiere beslissing en ik haw der ek fan wekker lein. Mar no is it foar elkenien wol dúdlik. En miskien nimme wy dizze beslissing te betiid. Dat sille we achterôf pas witte."