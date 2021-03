Gertjan Verbeek wol ûnder Roozemond Hamstra no net opfolgje: "Dat lijkt me niet, nee"

"We hebben twee jaar geleden aangeboden een plan te maken en dat is toen afgeketst", seit Verbeek. "Ik wil graag wat doen voor de club, maar dan moeten we eerst een visie ontwikkelen." Verbeek sjocht it boppedat net sitten om ûnder Roozemond te wurkjen. "Nu is het zo dat de technisch manager werkt onder Roozemond. Dat lijkt me niet juist."

Wa't it dan wol dwaan moat? "Dat weet ik niet. Wat volgens mij veel belangrijker is, is dat je eerst nadenkt over waar je naartoe wilt als club. Hoe ga je jezelf ontwikkelen? Zorg voor draagvlak. Zorg ervoor dat iedereen erachter staat. Dan kun je daarna de poppetjes invullen."

"Je moet eerst de organisatie neerzetten en daarna pas de mensen. Nu is het andersom gegaan bij Heerenveen en zo moet het volgens ons niet. Ik wil Heerenveen graag helpen, het is en blijft mijn club. Maar dan moet ik daar wel achter staan. Je moet wel goed begrijpen dat het één voor twaalf is bij Heerenveen."

Gaston Sporre: Ik hoop dat de club er weer bovenop komt

Gaston Sporre wie fiif moannen ynterim-foarsitter fan Hearrenfean, yn it seizoen 2013-2014. Hy seit dat de technysk manager in skiep mei fiif poaten wêze moat. "Met de wetenschap dat ik op afstand sta en me niet meer bemoei met de club, dus ik vind het wat lastig oordelen. Natuurlijk zie ik ook dat het onrustig is. Soms denk ik ook wel: Nou, moet je dat nou zo aanpakken?"