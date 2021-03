Racketsport padel libbet op yn Fryslân wylst sportwrâld yn lockdown sit

VV Hearrenfean

Wêr't it padel optimaal profitearret fan de lockdown is dat in kilometer fierderop by VV Hearrenfean hiel oars. "It is benammen dreech foar de trainers om de spilers motivearre te hâlden. Dat is tink ik wol it dreechste", seit foarsitter Bernier Hoekstra. De rekreaasjeteams traine bygelyks al hielendal net mear, om't se it 'neat oan fine om yn fjouwertallen te spyljen'.

De foarsitter is lykwols net bang dat it tal leden troch de coronakrisis ôfnimme sil. "We hawwe yn elk gefal gjin sinjalen dat der by ús klup leden opsizze. Der sille fêst wol ris ien of twa wêze dy't sizze we hâlde der mei op. Mar dat hawwe we elk jier", seit Hoekstra.

Oefenwedstriden

Om it foar de jeugd oantrekliker te meitsjen is Hoekstra mei syn klup dwaande om oefenwedstriden op te setten tusken klups út de gemeente. "Sneons dogge we faak ûnderlinge wedstriden. Dêr sjochst op dit momint dat de animo in bytsje ôfnimt. Dat is op in gegeven momint ferfelend", seit Hoekstra.

Om wedstriden te spyljen tsjin oare klups is lykwols wol tastimming fan de Veiligheidsregio en de gemeente nedich. "Se kinne der gewoan op de fyts hinne. It hâldt de útdaging der dan wat yn foar de jeugd", seit Hoekstra.