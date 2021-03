"Súdeast-Fryslân geskikt leefgebiet foar de wolf"

Der binne twa faktoaren hiel wichtich wannear't it giet om de fêstiging fan in wolf. Dat binne foldwaande rêst en foldwaande fretten. En by dat lêste giet it benammen om it wyld yn it gebiet lykas reeën. Hoefolle wolven der komme en op hokker termyn dat barre sil, is net te foarsizzen seit Lelieveld. Minsken sille net in soad meikrije fan soks, mar foar boeren en benammen skieppehâlders jildt wol dat it goed is dat der op provinsjaal nivo it ien en oar taried wurdt. De ûnderfiningen út ûnder oare Dútslân binne dat wolven dy't harren fêstigje, benammen wyld frette en dat wolven dy't nei oare gebieten lûke ûnderweis noch wolris fee oanfalle.

Beskermjen in soad wurk

At je sjogge nei hoe't yn Fryslân skiep hâlden wurde, is it effektyf beskermjen fan de bisten in hiel soad wurk. At dêr gjin subsydzje foar komt, is it risiko hiel grut dat it hâlden fan skiep net mear útkin, sa warskôgen oare saakkundigen op de provinsjale gearkomste. Skieppehâlders hjir konkurrearje op 'e wrâldmerk mei skieppehâlders yn lannen dêr't gjin wolven binne lykas Ierlân en Nij Seelân.