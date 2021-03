Stikkene âlde Fryske bibels nei restauraasje-atelier

Hoefolle bibels makke wurde kinne, is noch net dúdlik. De earste stikkene boeken lizze no yn it restauraasje-atelier. Fan in bibel út Sint-Anne lizze de psalmen los, lykas it kaft fan in bibel út Goaiïngaryp en it boek hat de saneamde kânselsykte.

"Dat komt, omdat 'ie altijd open op de kansel heeft gelegen", leit Antonio Leemburg fan it atelier út. "Er is waarschijnlijk heel veel op geleund tijdens het preken en dan gaan de hoeken kapot. Men noemt dat ook wel de kanselziekte. Dat is charmant aan het boek. Je zou het kunnen herstellen, maar ik denk dat het veel mooier is om het zo te laten."