Fandalen ferniele fûgelringstasjon Rohel by Tsjûkemar

Fandalen hawwe grutte skea oanrjochte oan it fûgelringstasjon Rohel oan de noardkant fan it Tsjûkemar. Ta syn eigen skrik trof frijwilliger Jan de Jong in grutte ravaazje oan doe't hy tiisdeitemoarn by it ringstasjon oankaam om dêr oan it wurk te gean.