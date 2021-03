Wer grutte finansjele problemen by eardere túnboubedriuw Hartman

Net de earste kear

It is net de earste kear dat it bedriuw út Seisbierrum yn finansjele swierrichheden sit. Yn 2019 frege de Belgyske oandielhâlder The Fruit Farm Group it fallisemint oan foar it glêstúnbedriuw A.C. Hartman. Dêrnei makke it bedriuw in trochstart, doe't it bedriuw Best Fresh Group de neije eigener waard.