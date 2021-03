Mei it moaie waar rinne de pleinen fol en bliuwe de terrassen leech. Juster makke it kabinet bekend dat fersoepelingen fan de coronamaatregels der foarearst net ynsitte. Eigeners fan kafees en restaurants begripe net dat sy har stuollen net bûten sette meie. En dat smyt nuvere situaasjes op, bygelyks op it Saailân yn Ljouwert: