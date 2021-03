Oerienkomst mei Amerikaansk bedriuw smyt Douwe Egberts mear banen op

Koffiebedriuw Douwe Egberts hat in oerienkomst sletten mei it Amerikaanske bedriuw J.M. Smucker. It giet om in oerienkomst, wêrby de kofjefabryk fan De Jouwer kofje meitsje sil dy't levere wurdt oan sikehuzen, hotels en konferinsjesintra op de Noard-Amerikaanske merk.