253 nije coronabesmettingen yn de ôfrûne 24 oeren yn Fryslân

It RIVM meldt woansdei 253 nije coronabesmettingen yn Fryslân. Dat binne der 38 mear as tiisdei. Doe wienen der 215 besmettingen meld. Yn trochsneed wie it deistige tal besmettingen dizze wike 232.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):