Ferkiezingen: Fries mei measte stimmen komt Keamer net yn

Wiersma (BBB) hat yn totaal mear as 25.000 stimmen krigen. Dat binne der mear as twa kear safolle as de nûmer twa, Habtamu de Hoop (PvdA). Hy krige goed 10.000 stimmen yn hiel Nederlân.

As je allinne nei de Fryske stimmen sjogge, wie de útslach oarsom. De Hoop krige de measte stimmen fan de Friezen, en dêr stie Wiersma op nûmer twa. Dat koene we foarige wike al melde, nei in ynventarisaasje fan alle Fryske stimmen. No kinne we ek sjen nei de stimmen fan bûten Fryslân. As je allinne dêr nei sjogge, docht Aukje de Vries (VVD) it better as De Hoop.

De 25.000 stimmen fan Femke Wiersma binne te min foar in sit yn de Twadde Keamer, omdat har partij yn totaal net genôch stimmen krigen hat foar twa sitten. Wiersma stie op it twadde plak op de list, achter listlûker Caroline van der Plas. Dy hat mear stimmen krigen as Wiersma.

De tekst giet fierder nei de tabel.