Lilke boeren protestearje tsjin greidefûgelplan by Provinsjehûs

Yn de plannen stiet dat boeren yn in part fan Fryslân it lân earst kontrolearje moatte op fûgelnêsten foar't se derop meie om te meanen, bedongjen of beweidzjen. Provinsjale Steaten beslute pas yn it neijier oer de plannen, mar guon boeren wolle no harren ûntefredenens blike litte. Se fine dat oer har praat wurdt yn stee fan mei har.

Foar it Provinsjehûs stean woansdeitemoarn in pear trekkers en in tal boeren. By it protest binne ek Sieta van Keimpema fan boere-aksjegroep Farmers Defence Force en Harm Wiegersma fan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) oanwêzich.

Twa wiken lyn fierden tsientallen boeren ek al aksje by it Provinsjehûs tsjin it plan.