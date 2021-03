Wedstriid VC Snits ôfsein nei positive coronatest

By Sliedrecht Sport binne ien of mear spilers besmet mei it coronafirus. Dy ploech spile snein noch tsjin Apollo 8. Dêrom binne de wedstriden no foar de wissichheid ôfsein.

Twa wiken lyn koe VC Snis ek al in wedstriid net spylje fanwege in coronabesmetting by in tsjinstanner. Dy wedstriid is letter ynhelle.

It is noch net bekend oft de wedstriden no ek ynhelle wurde sille, omdat it no al dúdlik is dat de striid om it kampioenskip giet tusken Sliedrecht Sport en Apollo 8. As de wedstriden net mear spile wurde, bliuwt foar VC Snits allinne noch it bekertoernoai oer. Dat wurdt spile yn it Peaskewykein.