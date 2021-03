Margaretha krige pas nei in jier de goede diagnoaze: tbc

Sels kin se it noch altyd hast net foarstelle. "Ast de omskriuwing hearst, dan tinkst: bin ik dat? Dat leaust sels ek net." Mar dochs is it sa. It hat wol hiel lang duorre foardat Margaretha derachter kaam.

Tafallich oan it ljocht kaam

"Ik bin der oardel jier lyn útgong omdat ik myn twadde dochter krige", fertelt se. "Mar nei de befalling waard ik mar net better. Ik foel eins fan ûntstekking yn ûntstekking. Dan tinkst oan allegear oare dingen. Tsien wiken letter rekke ik yn it sikehûs mei in hiel heftige longûntstekking."

Noch hieltyd koenen se net fine wat de oarsaak wie. "Ik ha net it uterlik fan in tbc-fertochte, dêrom ha se dêr ek noait op test. Nei in jier binne se der úteinlik achterkaam. It hold mar oan en ik bleau siik. By tafal ha se dochs mar ris test op tbc. Doe is it dúdlik wurden."

Hiel sterke baktearje

Tbc is in ynfeksjesykte dy't feroarsake wurdt troch de tuberkuloazebaktearje. "Dat is in hiel feninige baktearje dy'tst hiel dreech om lyk krijst. Gewoanwei krijst in kuerke fan sân dagen ast in ynfeksje hast, en dan krijst 'm der meastal wol ûnder. Mar tbc is gewoan in hiel sterke baktearje dy't oeral yn dyn lichem ûntstekkingen feroarsaket. By my ek."

Se wit net wêr't se it oprûn hat. Dat hoecht ek net perfoarst koartlyn te wêzen. Miskien wie it doe't se foar har wurk op aparte plakken wie, miskien op fakânsje, of yn in taksy. "En dan is dy baktearje yn my sitten gong. Dat kin wol dyn hiele libben by dy bliuwe. Yn mar in hiel pear gefallen krijst der lêst fan. Se tinke dat dat by my gebeurd is by myn twadde befalling. De wjerstân is dan wat leger. Doe hat de baktearje taslein."