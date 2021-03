Tal minsken mei rydbewiis nimt ta, ek yn de coronakrisis

Stêd en plattelân

Op Flylân wenje de minste rydbewiisbesitters. Fan alle 17-plussers op it eilân hat 71 persint op dit stuit in rydbewiis. Nei Flylân folgje Skiermûntseach en de stedske gemeenten Harns en Ljouwert. De gemeente Opsterlân hat de measte rydbewiisbesitters. Hast 86 persint fan de ynwenners fan 17 jier en âlder hat in rôze paske.

Ek yn it oare part fan it lân is goed te sjen dat der yn stêden minder minsken in rydbewiis hawwe. Yn de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hat mar 63 oant 65 persint fan de minsken in rydbewiis.