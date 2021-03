Wat bringt dit coronajier noch foar campings, hoareka en tsjerken?

It Interkerkelijk Contact in Overheidszaken hat moandei in rûtekaart publisearre foar tsjerken: in hânleiding foar hoe't tsjerken harren yn hokker fase fan de krisis gedrage moatte en wat wol en net kin. Op dit stuit sitte wy yn de faze 'zeer ernstig' en dêrom mei de maksimaal 30 minsken by inoar komme, wurdt de tsjinst online útstjoerd en mei der troch maksimaal 4 minsken foarsong wurde.

Yn Fryslân measte tsjerken ticht

Neffens klassisdûmny Wim Beekman wiene protestantske tsjerken yn Frysân yn de regel wat stranger op de coronaregels as katolike tsjerken. "Het valt mij als classisdominee in Fryslân ook op dat de meeste kerkelijke gemeenten de deuren nog dicht houden. Ik denk wel 80-90 procent. Men wacht de tijd af dat het weer verantwoord is. En de gemeenten vinden het openen en het vervolgens weer moeten sluiten van de kerk heel vermoeiend."

Dêrom kin de rûtekaart wol in útkomst wêze. "Deze routekaart geeft stapje voor stapje aan hoe we uit deze ernstige situatie kunnen komen. We hopen dus in de toekomst op versoepelingen, dat er zoveel vaccinaties zijn gezet dat we weer met mensen in de kerk kunnen komen."