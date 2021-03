Kazemattenmuseum ûntdekt skuttersputten en knapt âlde rinfuorge op

Mei help fan in Ingelske foto út 1945 is de rinfuorge wersteld. "Daarmee is weer een authentiek element aan het museum toegevoegd," skriuwt it Kazemattenmuseum. Yn de grûn waarden fierder noch twa hulskes fan in Mauser-gewear oantroffen.

De beskilderingen fan de kazematten binne net mear oanwêzich. It is in grutte winsk fan it museum om dy werom te bringen, mar dêr is op dit stuit it jild net foar.