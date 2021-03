Titel foar Cambuur ein april soe Buma net goed útkomme

Buma wol noch net te folle foarút rinne op in eventuele titel en kampioensfeest foar Cambuur. "Maandag deden ze het goed, dus het komt wel iedere week dichterbij. We zijn in overleg, maar we kijken ook naar andere steden. Bijvoorbeeld Amsterdam met Ajax." Mar ein april soe dus net goed útkomme, fanwege de hege besetting fan de intensive care-bêden op dat stuit. "We willen niet een feestje en tegelijkertijd de bedden weer vol."

De boargemaster wiist ek op Glasgow, dêr't Rangers FC de lânstitel wûn en tûzenen supporters feest fierden. "Daar zijn de besmettingscijfers ongelofelijk opgelopen. Het gaat erom wat verantwoord is. Het belangrijkste is volgend jaar eredivisie."

Minister Hugo de Jonge hold nei de corona-parsekonferinsje fan moandeitejûn de opsje wol iepen dat der publyk by de finale om de KNVB-beker wêze mei. Ajax en Vitesse steane op 18 april tsjinoerinoar oer yn De Kuip. "Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar het zou kunnen", sei De Jonge.

Jûnsklok hat net in soad draachflak

Neffens Buma is it goed dat de jûnsklok oanpast is. "Als het lang licht is, blijven mensen langer buiten. Dan wordt het nauwelijks mogelijk om dat goed te handhaven." It bliuwt soer neffens de boargemaster. "Het vreemde van de avondklok is dat het relatief weinig draagvlak heeft. Maar iedereen houdt zich er wel aan. Het is bijna niet meer te doen voor ons. Daardoor lopen de cijfers op."

Dat is in hiel grut risiko, seit Buma. "Zelfs met deze maatregelen kunnen er eind april 1.500 intensive care-bedden vol liggen. Dat is een ontzettend risico, dat kunnen we ons niet permitteren."