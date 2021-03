Corona easket grutte offers yn de hoareka: "Mijn pensioengeld is weg"

De Vries hat begryp foar de ûntefredenens dy't der libbet oer guon coronamaatregels. Sels fielt sy de teloarstelling op har eigen terras. "Mensen halen ergens koffie en gaan bij mij op het terras zitten, omdat daar toevallig stoelen staan. Dan had ik ze liever zelf bediend."

Hoop op twa moannen

Dat der gjin ferromming folgje soe, hie sy wol ferwachte. "De Je bent er inmiddels op ingesteld. Het blijft een teleurstelling dat we nog niets kunnen. Maar het verandert niets. Ik denk: nog even volhouden. Ik hoop echt dat wij over twee maanden open gaan."

Sels is sy wol fan miening dat terrasen wer iepen kinne. "Je moet wel heel erg nadenken hoe het moet, bijvoorbeeld wat je gaat doen als het gaat regenen en er mensen op het terras zitten. Met een overkapping en parasol is er van alles te regelen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Het is wat het is, we moeten gewoon verder. Je hoort aan alle kanten dat mensen beginnen te morren, maar laten we dit nog twee maanden volhouden en laten we zorgen dat iedereen naar Leeuwarden wil komen."