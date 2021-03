Rutte: coronamaatregels bliuwe jilden oant 20 april

Der is ien útsûndering. De jûnsklok giet fan woansdei 31 maart ôf net yn om njoggen oere, mar om tsien oere jûns. Dat wie it driuwende advys fan de boargemasters yn it Veiligheidsberaad en fan de plysje. It hat dermei te krijen dat de simmertiid kommend wykein yngiet en it jûns dus langer ljocht is.

Foardat de jûnsklok yngong, sei Rutte yn in Keamerdebat noch dat de jûnsklok tusken 20.00 en 21.00 oere yngean moast om effektyf te wêzen. "Na negen uur neemt het enorm af in effectiviteit", sei er doe. Mar Rutte tinkt no dat de jûnsklok ek effektyf wêze kin as dy om 22.00 oere yngiet. Boppedat is it neffens him better te hanthavenjen.

Gjin ferbettering de ôfrûne wiken

Njonken de jûnsklok fynt Rutte dus dat der gjin ferrommingen komme kinne. "We hoopten dat we voor Pasen een paar kleine versoepelingen door konden voeren, onder bepaalde voorwaarden", seit er. "Terrassen beperkt open, meer ruimte voor winkels en een gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs. Maar alleen als het R-getal onder de 1 zou blijven. En als de cijfers in de ziekenhuizen stabiel zouden blijven. Nu moeten we vaststellen dat het niet het geval is. In tegendeel: de besmettingscijfers zijn omhoog gegaan, in de ziekenhuizen liggen meer coronapatiënten en het R-getal zit duidelijk boven de 1."