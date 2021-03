Opperfreon fan Omrop Fryslân Andrys de Blaauw (78) ferstoarn

Jitske de Hoop fan Omrop Fryslân hat in soad mei Andrys te krijen hân. "Andrys wie in ynnimmend man, mar ek striidber. As er earne foar stiet, dan giet er ek troch. Dat hat er ek sjen litten by Omrop Fryslân. Mar ek in noflike man. In gewoane man mei in striidber hert."

Andrys de Blaauw wie ek in gutte Omropfan, fertelt De Hoop. "Koest syn auto der altyd út, want dy wie beplakt mei Omropstikkers. ek fan de Freonen fan Omrop Fryslân. Hy wie in Fries mei in grut hert foar de Omrop."

De Freonen

Yn 2012 waard De Blaauw foarsitter fan de Freonen fan Omrop Fryslân. Dy waard yn 1979 oprochte troch minsken dy't fûnen dat der in Fryske omrop komme moast. Yn de tiid om 2012 hinne wie der sprake fan dat de omrop opgean moatte soe yn in noardlike omrop. Yn 2013 wie der in petysje fan de Ried fan de Fryske Beweging dêr't de freonen ek oan meidiene. Twa jier letter wiene de grutte akjes en mediadebatten. Andrys gie dan mei oare Freonen yn in buske nei Den Haag. Yn syn pompeblêdtrui siet er op de publike tribune fan de Twadde Keamer.