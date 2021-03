De stêd Sleat docht mei oan de ferkiezing foar de 'Aldermoaiste Fêstingsstêd' fan it lân. It giet om in list fan 40 fêstingsstêden dy't útjûn wurdt troch de ANWB. Minsken kinne stimme oant 15 april. Yn oktober wurdt de list mei moaiste fêstingsstêden bekend makke. Ut Fryslân wei dogge der fjouwer stêden mei: Dokkum, Frjentsjer, Harns en Sleat.