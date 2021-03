IFKS giet út fan kampioenskippen, mei coronabokaal as alternatyf

Skûtsjes kinne har noch oant 1 april ynskriuwe om mei te dwaan oan de IFKS-kampioenskippen. Op it stuit ha sa'n 50 skûtsjes har oanmeld.

As de reguliere IFKS-kampioenskippen net trochgean kinne mar in alternatyf wol, dan jildt dat alternatyf net as offisjeel kampioenskip. De skûtsjes stride dan om in spesjale coronabokaal. Se kinne net promovearje of degradearje. As der in alternatyf komt, moatte de skûtsjes har wol opnij ynskriuwe.