Fryske seestikelbargen kinne Karibyske koraalriffen rêde

It giet net goed mei de seestikelbargepopulaasje yn de Kariben. En dat is in probleem, want dy soargje foar in skjin koraalrif. "Door een nog onbekend virus zijn begin jaren 80 bijna al die egels uitgestorven", seit ûndersiker Tom Wijers. "Het gevolg was dat de riffen overgroeid werden met algen. De langzaam groeiende koralen konden dat niet aan. Het hele systeem gleed af van een mooi koraalrif naar een groezelig algenrif."

Fryske seestikelbargen mei Karibyske roots

By Van Hall Larenstein kweke Wijers en syn kollega's dêrom Fryske seestikelbargen dy't it rif skjin meitsje kinne fan algen. Se binne al twa jier dwaande mei it ûndersyk. Yn Ljouwert ha se in lyts 'Frysk-Karibysk gebiet' makke, fertelt Wijers. "We hebben verschillende aquariums die op 25 graden gehouden worden. Daar zitten volwassen zee-egels in en de kleintjes groeien er op. De groten komen uit de Cariben, de kleintjes zijn hier geboren. Dat zijn dus Friese egels met Caribische roots."