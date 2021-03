Wettertechnology Fryslân krijt 8 miljoen foar ûndersyk

It Ryk lûkt 8 miljoen euro út om wettertechnology-ûnderysk better nei de merk en mienskip te bringen. Wetsus, Rijksuniversiteit Groningen, Deltarus en de NoM krije it jild om de transysje nei in sirkulêre, duorsume en en klimaatneutrale ekonomy rapper foarinoar te krijen. De fiif organisaasjes sitte yn in konsortium en wurkje gear om starters en inisjativen op it mêd fan wettertechnology te stimulearjen.