Operaasje Fryske flagge: Mirjam út Skotlân wol graach swimme yn de Bonkefeart

De leafde hat derfoar soarge dat Mirjam al santjin jier om utens wennet. Se wie 22 doe't se yn har lêste stúdzjejier yn Grins de mooglikheid krige om nei Ingelân ta. Dat like har wol wat. Dêr kaam se John tsjin dy't letter har man wurde soe. Earst wennen se noch net yn Skotlân, mar dat feroare doe't Mirjam wurk krije koe oan de universiteit fan Aberdeen. Har man woe wol mei nei Skotlân en no is se universitêr dosint psychology.

It wenjen yn Skotlân foldocht Mirjam en har man goed. Se wenje oan de râne fan de stêd Aberdeen. Mei in oerke fytsen bist yn de heuvels en in kertier de oare kant op oan see.

Krekt as yn Nederlân binne de lessen op de universiteiten yn ferbân mei corona allegearre online. Se mist de ynformele kontakten mei har kollega's. Gewoan efkes in praatsje en wat wille hawwe, dat dogge jo net online. In soad fan har earstejiersstudinten hat se noch nea yn it echt sjoen.

Wy hawwe it Frysk en Skotlân stiet bekend om it Gaelic. Oan dy taal kin Mirjam gjin tou fêstknoopje. Dat is ek net sa raar, want Gaelic is in Keltyske taal en kompleet oars as Frysk, Nederlânsk of Ingelsk. Yn it Súd-Skotske Aberdeen prate se Doric. Dat is in soart Germaansk dialekt en folle better benei te kommen. Mirjam praat it noch net. Se hat in boekje om dy taal te learen. Se fynt it wichtich, want ast de taal praatst, berikst minsken better.

Fryslân libbet noch altyd yn har hert. "It Frysk bloed brûst, siedt en bûnzet noch altyd troch myn ieren om." Oars komt se alle foarjierren efkes nei Ljouwert, mar dat kin no net fanwege de coronapandemy. Se hopet dat dat gau wer slagje sil Want dan kin se reedride yn de Alvestêdehal, swimme yn De Blauwe Golf of klimme yn de klimwand yn Bilgaard. De Dokkumer Ie en de Bonkefeart stean ek op har listje fan plakken dêr't se graach nochris swimme wol.