Wurkgroepkes moatte soelaas biede foar ideeën oer Fryske taal en kultuer

Dy gearwurking moat der no komme op trije ynhâldlike punten. As earste de Fryske taal yn it ûnderwiis en de foar-skoalske perioade. As twadde de Fryske taal yn de iepenbiere romte en maatskippij. En as tredde op it mêd fan regionale identiteit, skiednis, erfgoed, kultuer en literatuer.

Lûkers fan dy trije linen binne Joana Duarte fan hegeskoalle NHL Stenden, Mirjam Vellinga fan de Afûk, Bert Looper fan Tresoar en Sandra van Gaalen fan Fers. Mei-inoar binne sa'n 27 wurkgroepleden fan de ferskate ynstânsjes by de petearen belutsen, wêrûnder akademisy, saakkundigen en studinten.

Gjin fúzje, mar wol tûker gearwurkje

"Us oprop as provinsje oan dizze organisaasjes is: kom byinoar en besykje ien mienskiplike aginda foar Fryslân te meitsjen, want we hawwe inoar nedich", seit De Rouwe. "Wy wolle in mienskiplike ambysje yn plak fan eigen ambysjes foar eltse organisaasje." De Rouwe is net út op fúzje fan de belutsen ynstânsjes, mar sjocht wol mooglikheden foar 'tûkere gearwurking'. De provinsje hopet dat der ein dit jier in foarstel leit foar mienskiplike ambysjes en mear gearwurking.

De provinsje hopet ek dat de belutsen ynstellings troch fierdere gearwurking 'minder kwetsber' wurde as no. "Om te foarkommen dat we oer trije jier wer in situaasje ha lykas in pear jier lyn mei de Fryske Akademy sizze wy: kom byinoar, fersterkje inoar en kom mei in mienskiplike aginda."