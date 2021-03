Twadde fertochte foar brânstichting loads Easterwâlde oanholden

De plysje hat wiidweidich ûndersyk dien nei de brân. De brân is ûntstien yn it part fan de loads dêr't de merke-attraksjes stienen. Ut ûndersyk hat bliken dien dat by de brânstichting in brânbere floeistof brûkt is en der mooglik in âlder model fan in Volkswagen Caddy by belutsen is.

Neffens de plysje giet it ûndersyk ek nei de oanhâlding fan de twadde fertochte fierder. Alle fertochten wurde heard.