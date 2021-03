Nei God en de basisskoalle binne no ek tegels ferdwûn út Jorwert

De earste tegels binne meinaam yn de nacht fan snein op moandei. In dei letter binne der opnij tsientallen tegels ferdwûn. "We kinne ús hast net foarstelle dat ien dit docht. En ek net dat it net sjoen is", seit juf Sandra Heslinga.

Der lizze no betontegels ûnder de touter, seit de juf. Der kin dus net boarte wurde. "De bern binne dêr wol fertrietlik om. En wy ek."

De kâns dat der nije tegels komme, liket net grut. It is it lêste jier fan de basisskoalle. OBS De Krunenstrobbe docht mei de simmerfakânsje de doarren definityf ticht, omdat der net genôch bern mear binne.

De skoalle hat y de plysje oanjefte dien fan de stellerij. "We moatte ofwachtsje wat it ferfolch wurdt. En we halde marktplaats yn de gaten."