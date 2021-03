Soargen yn Reduzum oer mooglike komst grutte geitehâlderij by it doarp

De plannen foar de geitehâlderij lizze gefoelich, want elkenien ken inoar yn it doarp. En de leden fan de wurkgroep gunne boeren har ûndernimming ek. Grutste beswieren binne sûnensrisiko's foar de omjouwing.

Geitestop

Der rint in grut lanlik ûndersyk nei de link tusken geitehâlderijen en sûnens. Minsken yn de omkriten soene luchtwegeklachten krije kinne. Dat ûndersyk is pas yn 2024 klear. Yn it hiele lân, útsein yn Fryslân en Grinslân, jildt in geitestop, salang't ûndersyk dien wurdt nei it ferbân tusken syktes ûnder minsken en geiten yn de buert.

De wurkgroep tsjin de plannen fynt dat de gemeente Ljouwert syn ferantwurdlikheid nimme moat. Dy fûn it by it ôfjaan fan in fergunning net nedich dat der in miljeu-effektrapportaazje dien waard, want it soe net safolle te krijen hawwe mei de sûnens. En boppedat, geiten binne better foar it miljeu as kij.

Op 50 meter ôfstân

Dat lêste is wier, seit Ypie Boersma fan de wurkgroep. Mar yn it beslút stiet ek dat de gemeente net krekt wit hoe't it sit mei de gefolgen foar de sûnens en dat it dus gjin gefolgen hat foar de sûnens. Sy makket har soargen en wol wachtsje oant 2024 as it grutte lanlike ûndersyk klear is. Dan moat de gemeente by de beslútfoarming ynstânsjes lykas de GGD ynskeakelje.

"It komt by ús achter en net op 2 km ôfstân. By guon bewenners is it op 200 meter of sels op 50 meter. Bewenners tichtby hawwe 25% mear kâns op longûntstekking. En it binne in soad geiten. Twa kear safolle as de ynwenners fan Reduzum."