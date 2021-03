Jûnsklok nei alle gedachten oere letter; parsekonferinsje jûn live by Omrop Fryslân

Neffens boarnen yn Den Haag soe de opsje foar in lettere jûnsklok op tafel lizze by it kabinetsberied. Ferskate boargemasters hawwe pleite foar it ferskowen fan de tiid fan 21.00 oere nei 22.00 oere jûns. Troch de simmertiid is it langer ljocht bûtendoar en boppedat komt der moaier maitiidswaar oan. Ek de ramadan soe yngewikkelder wurde foar moslims. Demisjonêr minister Ferd Grapperhaus sei al dat in lettere jûnsklok 'serieus overwogen' wurdt.