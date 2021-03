Jûnsklok giet fan takom wike ôf in oere letter lyn

Yn de parsekonferinsje meitsje Rutte en De Jonge dúdlik hokker maatregels oft it regear oankundiget, ferrommet of trochset oangeande de oanpak fan it coronafirus.

Ien fan de maatregels is dus dat de jûnsklok in oere letter yngiet, neffens de NOS. Ferskate boargemasters hienen dêrfoar pleite. Troch de simmertiid is it langer ljocht bûtendoar en boppedat komt der moaier maitiidswaar oan. Ek de ramadan wurdt troch de jûnsklok yngewikkelder.

Foardat de jûnsklok yngong, sei Rutte yn in Keamerdebat noch dat de jûnsklok tusken 20.00 en 21.00 oere yngean moast om effektyf te wêzen. "Na negen uur neemt het enorm af in effectiviteit", sei er. Yn Frankryk giet de jûnsklok om seis oere jûns yn, yn Flaanderen om middernacht.