Stroomkabel ûnder Skiermûntseach net te kearen

"Het blijft de westelijke variant. Ook met een nieuwe minister", sei Herfst op in fraach. De eilânbewenners, mar ek natuerbehearder Natuurmonumenten binne dêr noch net fan oertsjûge. Se jouwe it ferset noch net op. De gemeente is ek kritysk, mar hat der net it measte oer te sizzen. De earste fertraging is ek al in feit. Boaiemûndersyk foar it projekt dat troch Tennet útfierd wurdt, is no útsteld nei augustus en septimber fanwege it briedseizoen. Natuurmonumenten besiket noch ynfloed op it hiele proses út te oefenjen by it ministearje, mar is ek ree de juridyske striid oan te gean.

Twa kabels

Der leit in alternative, eastlike rûte dy't troch in folle minder kwetsber part fan de Waadsee giet, nei de Eemshaven dêr't de stroom fierder ferwurke wurdt. It ministearje en Tennet jouwe oan dat dy opsje ôffalt, omdat dêr al tefolle kabels lizze. Dat plak komt pas wer yn byld as yn de takomst nije wynmûneparken op it stroomnet oansletten wurde moatte. De hoop is dat de technyk om soks te dwaan dan ek wer in stap fierder is.

De eilanners binne benaud dat it net bliuwt by de elektrisiteitsferbining dy't no oankundige is. Dy bestiet yn de praktyk net út ien, mar út twa kabels. Ien is net genôch is om alle stroom fan it wynmûnepark oan lân te bringen. Sokke grutte kabels bestean noch net.